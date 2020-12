Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 13:07 Uhr

SP-X/München. Motorradhersteller BMW hat seine Teilnahme an den für Oktober beziehungsweise November geplanten Zweirad-Leitmessen Intermot (Köln) und Eicma (Mailand) abgesagt. Damit will das Unternehmen bei Mitarbeitern und Partnern in der Corona-Krise frühzeitig für Transparenz und Planungssicherheit zu sorgen. Für seine für Herbst geplanten Produktneuvorstellungen will BMW eigene Formate und digitale Wege zur Präsentation entwickeln. Welche Signalwirkung die Entscheidung auf die Durchführung der Messen selbst haben wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen.

Mario Hommen/SP-X