Diezer Stadtlauf: Sören Kah lässt sich den Premierensieg nicht nehmen

Im Hauptlauf über 10 Kilometer siegte Sören Kah von der LG Lahn-Aar-Esterau. Er erreichte das Ziel nach 30,29 Minuten mit großem Vorsprung. Foto: Sascha Braun

Es war gestern das erste Mal, dass die Diezer Innenstadt Austragungsort für einen Stadtlauf war. Und was für eine Premiere das war. Das betonte auch der Landtagsabgeordnete Frank Puchtler, der sich selbst das Läufertrikot übergestreift hatte – und gleichzeitig als Schirmherr fungierte. "Ich laufe seit sechs Jahren auf Wettkampf", sagt Norbert Becker, der extra den weiten Weg aus Bad Neuenahr auf sich genommen hatte, um beim ersten Diezer Stadtlauf dabei zu sein. Und hatte sich die Fahrt gelohnt? "Auf jeden Fall, mir gefällt die Atmosphäre hier, und ich wollte hier unbedingt die gute Stimmung genießen." Dabei: Becker lief mit "angezogener Handbremse", er hatte sich erst vor zwei Wochen ein Innenband angerissen. Auf Einladung von zwei Laufkollegen, Gerhard Roth und Michael König, war Becker nach Diez gekommen: "Ich habe mir vorher im Internet die Strecke schon angeguckt!"

Eine gelungene Premiere feierte der Diezer Stadtlauf, der gestern Mittag trotz schweißtreibender Temperaturen für tolle Stimmung unter den mehr als 800 Teilnehmern sorgte. Nach dem Start in der Rosenstraße ging es durch verschiedene Gassen zum Zieleinlauf auf dem Marktplatz. Foto: Sascha Braun

Bei Temperaturen von annähernd 30 Grad am frühen Sonntagmorgen waren die Läufer wirklich nicht zu beneiden. Zum Glück wurden ihre "Wasser-Rufe" von vielen eifrigen Helfern entlang der Strecke gehört. Sie reichten Wasserbecher, die bisweilen in den Mund oder auf den Kopf oder das T-Shirt geschüttet wurden. Über gute Stimmung konnten sich jedenfalls alle Läufer, egal ob beim 10-Kilometer-Hauptlauf, dem Schülerlauf, Jedermann- und Jugendlauf oder Nordic Walking über fünf Kilometer, nicht beklagen. Immer wieder klatschten die Zuschauer in die Hände, wenn ein schweißüberströmter Sportler vorbeikam, spornten sie mit Zurufen an. Ein absoluter Ausnahmeathlet war in Gestalt von Sören Kah von der LG Lahn-Aar-Esterau beim Hauptlauf über 10 Kilometer am Start. Ungefährdet lief der beste deutsche Marathonläufer des Jahres an der Spitze – und mit mehr als vier Minuten Vorsprung nach 30:29 Minuten vor dem Zweitplatzierten Daniel Kremer (LC Mengerskirchen) und Vereinskollege Marcel Martin ins Ziel ein.

Kah war überglücklich, wie er im Gespräch mit der RLZ betonte: "Es ist eine schnelle, schöne Strecke mit vielen Zuschauern am Rand. Es hat wirklich Spaß gemacht." Und: "Bei den Temperaturen kann ich mit der Zeit zufrieden sein, das war für dieses Jahr meine persönliche Bestzeit." Es sei wichtig, erklärte Kah, schon in den Tagen vor dem Lauf viel zu trinken, damit man nicht plötzlich während des Laufs dehydriert.

Beim "Diezer Stadtlauf" auf alle Fälle dabei zu sein, das hatten sich die beiden Freunde Marvin Hild und Till Altenhofen vorgenommen. "Wir wollten etwas zusammen machen und haben für den Lauf trainiert", erzählte Marvin Hild, der knapp vier Minuten früher als sein Freund ins Ziel einlief. Beide wollten sich "ein Ziel setzen". Das haben sie geschafft – und im nächsten Jahr wollen sie auf alle Fälle dabei sein. Positiv merkt Lutz Preußner, seines Zeichens Trainer bei der LG Lahn-Aar-Esterau und Mitglied im Organisationsteam, an: "Mit einer so großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet, wir sind sehr glücklich darüber."

Leider habe das Wetter im positiven Sinne "einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht". Von einer Wiederholung des Stadtlaufs ist Lutz Preußner überzeugt. Übernächste Woche soll eine Sitzung abgehalten werden, bei der man darüber beraten wird. Weil in der Nachbarstadt Limburg ja alle zwei Jahre ein Triathlon und der Sommernachtslauf stattfindet, wolle man sich angleichen und den "Diezer Stadtlauf" auch alle zwei Jahre veranstalten.

Von unserem Mitarbeiter Sascha Braun