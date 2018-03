Neun Shows spielte die Diezer Folkrockband Hanne Kah aus Diez im Sommer in Kanada. In ihrer Heimatstadt waren sie längst Stars, und auch im Rest Deutschlands haben sich die jungen Musiker mittlerweile einen Namen gemacht.

2017 begeisterten sie sogar in Kanada: Die Deutschen wurden nicht nur sehr warmherzig empfangen, sondern nach den Auftritten geradezu überschwänglich gefeiert. Neben den Erfolgen in Kanada unterstützte Hanne Kah als Gastsängerin auch noch den US-amerikanischer Filmkomponisten James Newton Howard (Die Tribute von Panem) bei seinem Konzert in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Wenn das mal kein Gutes Jahr für die Diezer Musikerin war...