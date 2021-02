Cortina d'Ampezzo

Ski alpin

Diesmal Nebel: Auch Super-G der Damen bei Ski-WM abgesagt

Eigentlich sollten am Dienstag die Rennen zwei und drei bei der Ski-WM in Cortina stattfinden. Das Wetter aber hat etwas dagegen – auch der Super-G der Damen wird abgesagt. Damit wird der ohnehin straffe Zeitplan in Italien immer anspruchsvoller.