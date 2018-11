Dieser liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel.

Jahresmittelwert 2017München78Stuttgart73Köln62Reutlingen60Hamburg58Düren58Limburg/Lahn58Düsseldorf56Kiel56Heilbronn55Backnang53Darmstadt52Bochum51Ludwigsburg51Dortmund50Essen50Wiesbaden50Berlin49Freiburg im Breisgau49Hagen49Oberhausen49Oldenburg (Oldb)49Wuppertal49Bonn48Esslingen am Neckar48Hannover48Mainz48Offenbach/Main48Tübingen48Bielefeld47Frankfurt am Main47Herrenberg47Mühlacker47Aachen46Gelsenkirchen46Leverkusen46Osnabrück46Paderborn46Schwerte46Siegen46Mannheim45Neuss45Augsburg44Duisburg44Hürth44Ludwigshafen am Rhein44Pleidelsheim44Halle (Saale)43Herne43Leonberg43Mülheim an der Ruhr43Nürnberg43Overath43Witten43Gießen42Gladbeck42Hildesheim42Mönchengladbach42Walzbachtal (Lkr. Karlsruhe)42Bensheim41Dinslaken41Heidenheim a.d. ...