Diese Blei- und Buntstifte sind für Schulkinder sinnvoll

München (dpa/tmn) – Wer kaut in Gedanken nicht mal auf einem Stift herum? Daher rät die Verbraucherzentrale Bayern Eltern, ihren Kindern unlackierte Holzstifte oder älteren Schulkindern Druckbleistifte mit auswechselbaren Minen zu besorgen. Denn in Blei- und Holzbuntstiften mit Lacküberzug könnten bedenkliche Schadstoffe und Weichmacher enthalten sein, die die Kinder beim Herumkauen aufnehmen.

Besser Bastelkleber ohne Lösemittel

Fürs Basteln in der Schule oder zu Hause sollte man lösungsmittelfreie Kleber in flüssiger Form oder als Stift wählen, so die Verbraucherschützer. Diese seien entsprechend gekennzeichnet. Die Produkte mit Lösungsmitteln kann man dagegen anhand eines Gefahrensymbols auf der Verpackung erkennen: Es zeigt eine Flamme in einer rot umrandeten Raute.

Auch die Ressourcenschonung ist bei manchen Kreativmaterialien ein Thema. Daher raten die Verbraucherschützer, etwa leuchtende Textmarker als Holzstifte nicht mit Plastikverpackung zu kaufen.