Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 05:01 Uhr

Sandhausen

2. Liga Saisonfinale

Diekmeier vor Spiel beim HSV: „Möchte jedes Spiel gewinnen“

Sandhausens Kapitän Dennis Diekmeier will seinem Ex-Club Hamburger SV im brisanten Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) nichts schenken. Gewinnt Diekmeier mit dem SVS beim HSV, würden die Hamburger auch eine dritte Saison in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga spielen.