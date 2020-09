Am Dienstag, 08.09.2020 kam es in der Zeit zwischen 16:15 – 16:30 Uhr in der Schlossgalerie Wittlich zu einem dreisten Diebstahl.

Ein männlicher (1) und eine weibliche Tatverdächtige (2) haben sich in einem Juweliergeschäft Goldketten ausgesucht, die sie käuflich erwerben wollten. In einem unbeobachteten Moment nahmen die Täter zwei Goldketten an sich und verließen das Geschäft. Das Fehlen der Ketten wurde erst später bemerkt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7300 Euro.



Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: -Verdächtiger 1: sportlicher Typ, ca. 20-25 Jahre, dunkle Hose, dunkles T-Shirt -Verdächtige 2: sehr kräftig, ca. 60 Jahre, braun gemustertes langes Kleid Hinweise zu den Tatverdächtigen werden durch die Polizei Wittlich erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



