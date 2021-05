Büdesheim

Diebstahl von zwei Metallbehältern

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 01. Mai 2021 ------------------------------------------------------------ Büdesheim (ots) – Am Freitag, 30.04.2021 gegen 12:45 Uhr hält ein weißer Transporter am Straßenrand K172 Ortsausgang Büdesheim in Richtung Lissingen.