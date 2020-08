In der Zeit vom 12.08.2020 ca. 17:00 Uhr bis zum 13.08.2020 ca. 18:30 Uhr, wurde in der Ortslage Rommersheim ein, vor einem Anwesen abgestelltes Quad der Marke CanAm (Bombardier), von unbekannten Tätern entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Das Fahrzeug ist dunkelrot und trägt sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite je eine Box zur Unterbringung von Gegenständen. Zum Zeitpunkt der Tat war lediglich das vordere Kennzeichen BIT-XP 22 angebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass sich die Tat in den Abend-/Nachtstunden zugetragen haben könnte. Personen, die im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder über E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu wenden.



