Gerolstein

Diebstahl von Motorsägen

Am Nachmittag des 13.04.2021 wurden in der Alte Straße in Mürlenbach im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr zwei Motorsägen entwendet. Die Geräte befanden sich in einem Frontcontainer eines Traktors, der am Fahrbahnrand der Straße abgestellt war.