Diebstahl von Fahrrad

Bad Sobernheim (ots) – Am Fr., 03.09.2021 zwischen 14:30-14:50 Uhr kam es vor dem Rewe-Markt in Bad Sobernheim zu einem Fahrraddiebstahl.



Hierbei wurde ein nicht abgeschlossenes schwarzes Herrenfahrrad durch unbekannten Täter entwendet.



Wenig später wurde durch einen Zeugen auf dem Parkplatz der alten Grundschule in der Steinhardter Straße 5 ein Jugendlicher beobachtet, welcher an einem Fahrrad eine Fahrradtasche abmontierte und die Tasche letztlich samt Inhalt wegwarf.



Der Zeuge konnte den Jugendlichen wie folgt beschreiben: männlich, ca. 13-15 Jahre und komplett schwarz bekleidet mit Kapuzenpullover.



Durch die hinzugezogene Streife konnten in der Tasche Hinweise auf den Eigentümer gefunden und der Eigentümer somit ermittelt werden. Dieser gab hieraufhin den Diebstahl des Fahrrads zu Protokoll.



Das Fahrrad wurde wenige Stunden nach der Tat in der Großstraße durch den Geschädigten wieder aufgefunden.



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560.



