Nußbaum

Diebstahl von Blumenkübeln

In der Zeit vom 24.10.2020, 17:00 Uhr bis 25.10.2020, 10:45 Uhr wurden in der Hauptstraße in Nußbaum drei bunte Keramikkübel mit Geranienbepflanzung vom Einfahrtsbereich eines Einfamilienhauses entwendet.