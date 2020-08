In der Zeit vom 14.08.2020 23:00 Uhr bis zum 15.08.2020 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Südspitze des Niederwerth im Bereich des Sportgeländes die Beschilderung und Absperrvorkehrungen, die erst kürzlich dort angebracht wurden.

Die Beschilderung war Ausfluss sich dort treffender Personengruppen in den vergangenen Wochen, was zu einer Vermüllung des Geländes führte. Ebenso dienten diese Vorkehrungen präventiv im Sinne geltender Corona-Bestimmungen. Darüber hinaus wurde auch noch ein Tornetz zerschnitten. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 zu melden.



