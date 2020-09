Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes nahmen Bundespolizisten*innen der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz am Mittwoch einen 27-Jährigen am Hauptbahnhof Koblenz aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Köln fest.





Vorausgegangen war eine Mitteilung der Rettungsleitstelle Koblenz über eine am Kopf stark blutende, alkoholisierte Person. Grund der Kopfverletzung war ein Sturz ins Gleisbett.



Dem Mann soll im Januar 2020 in mehreren Fällen Gegenstände aus Bürogebäuden entwendet haben. Zum Eindringen in die Gebäude wurden dabei Türen beschädigt, bzw. Fenster eingeschlagen.



Eine ärztliche Versorgung der Verletzung erfolgte im Stifts-Krankenhaus Koblenz.



Nach Vorführung beim Amtsgericht Köln und Beschlussfassung durch den Richter wurde er zur Justizvollzugsanstalt verbracht.



