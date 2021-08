Diebstahl hochwertiger E-Bikes

Am Samstag, den 28.08.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz unterhalb der Schanzstraße in Bernkastel-Kues zu einem Diebstahl zweier hochwertiger, weißer E-Bikes, welche auf einem dort geparkten Pkw angebracht waren.



Die beiden männlichen Täter wurden bei der Tatausführung durch Zeugen fotografiert.

Sie flüchten nach der Tatbegehung in unbekannte Richtung.



Die Polizei Bernkastel-Kues erbittet um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



PI Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



SB: Thorsten Hoffmann





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell