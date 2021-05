Diebstahl eines Standbriefkastens

In der Nacht von Freitag, 21.05.2021, auf Samstag, 22.05.2021, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Standbriefkasten, welcher vor dem Seniorenzentrum in Habscheid abgestellt war.





Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder die Angaben zur Tat oder mögliche

Täter/Tatfahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail:

pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551 – 942 – 0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell