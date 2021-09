Diebstahl eines Pedelec

Wittlich / Lüxem (ots) – In der Zeit von Mittwoch, den 15.09.2021 um 17:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.09.2021 um 12:00 Uhr wurde in Wittlich, Ortsteil Lüxem ein E-Bike aus einem Schuppen gestohlen.

Hierbei betrat/en unbekannte/r Täter über die Einfahrt eines Einfamilienhauses den geschlossen Schuppen und entnahmen gezielt nur das E-Bike, welches sich darin befand. Hierbei handelt es sich um ein E-Bike der Marke HAIBIKE in den Farben grün/schwarz.



Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich der Polizeiinspektion Wittlich zu

melden, Tel.: 06571-9260 oder Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Fischer, PK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



