Diebstahl eines Navi aus Pkw

Am 07.09.2021, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein Navigationsgerät aus dem ge- aber nicht verschlossenen Fahrzeug, dass in Gerolstein, Vordere Dell, abgestellt war, entwendet.

Der Täter entfernte sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-96250 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell