Diebstahl eines MTB Canyon

UT entwendeten am Do. 08.04.2021 zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, in der Straße, Hinter Lenchens Haus , 56170 Bendorf/Rhein, ein weißes MTB der Marke Canyon.

Nach Angaben des Geschädigten hat das Fahrrad einen Wert von ca. 1200 Euro.

Das Fahrrad stand in einem Hauseingang, die Haustür war aber nicht verschlossen und das Fahrrad nicht mit einem Schloss gesichert.

Am Fahrrad sind eine Halterung für eine Wasserflasche und eine Satteltasche verbaut.

