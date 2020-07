Weitersburg: In der Nacht vom 16.07. auf den 17.07. 2020 kam es in der Bendorfer Straße zu einem Diebstahl eines schwarz/roten Leichtkraftrades der Marke Aprilla.

Weitersburg (ots). Weitersburg: In der Nacht vom 16.07. auf den 17.07.2020 kam es in der Bendorfer Straße zu einem Diebstahl eines schwarz/roten Leichtkraftrades der Marke Aprilla. Das vor einem Wohnhaus geparkte Fahrzeug wurde von unbekannten Tätern entwendet Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bendorf (Tel.: 02622/94020) in Verbindung zu setzten.



