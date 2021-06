Diebstahl eines hochwertigen Quads

In der Nacht von Freitag 04.06.2021 auf Samstag 05.06.2021 wurde in der Ortslage Hersdorf ein hochwertiges Quad durch bisher unbekannte Täter entwendet.





Das Quad war in einem offenen Carport auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt.



Etwaige Zeugen des Diebstahls – oder verdächtiger Fahrzeuge mit denen der Abtransport eines Quads möglich wäre – werden gebeten sich mit der Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

