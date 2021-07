Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Bernkastel-Kues / Brückenkeller (ots) – Am 10.07.2021 im Zeitraum zwischen 11:00 – 16:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues auf dem Parkplatz vor dem Brückenkeller ein rotes Mountainbike der Marke „Conway“ entwendet.