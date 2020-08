Liesenich

Diebstahl eines gusseisernen Ofens

Bereits am Donnerstag, 20.08.20 wurde im Zeitraum von 09:15 – 12:55 Uhr ein ca. 200kg schwerer, gusseiserner Ofen der Marke Wodtke von einem Grundstück in der Straße Auf Sohler in Liesenich entwendet.