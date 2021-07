Diebstahl einer Weidezaunbatterie am Sangweiher

Am Freitagnachmittag, 02.07.2021, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, wurde eine Weidezaunbatterie im Bereich Sangweiher, Gemarkung Udler, entwendet.

Die Batterie befand sich in einer Metallbox. Diese verschlossene Box wurde gewaltsam geöffnet und die Batterie entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.



