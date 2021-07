Diebstahl einer Sackkarre

Am Montag, den 26.07.2021 kam es im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Straße „Zum Ziegelflur“ zu einem Diebstahl einer hochwertigen Sackkarre von einem offenen Anhänger.





Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260 oder per Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260.

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



