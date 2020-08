Bitburg (ots). Im Zeitraum von Samstag, 25.07., bis Dienstag, 28.07.2020, wurde eine Ruhebank und eine Handschwengelpumpe im städtischen Erholungswald „Königswäldchen“ entwendet. Die Bank und die Pumpe gehören zum Walderlebnispfad im Königswäldchen. Die Bank ist auf beiden Seiten mit geschnitzten Vögeln verziert. Der Wert der Bank liegt bei ca. 500 Euro und der Pumpe bei ca. 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell