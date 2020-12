Diebstahl einer Parkbank von einem Parkplatz der Bundesstraße 51, Gemarkung Weinsheim

Es handelt sich um den aus Richtung Olzheim in Fahrtrichtung Prüm rechtsseitig der Bundesstraße 51 gelegenen Parkplatz. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro.



Sachdienliche Hinweise hierzu werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



