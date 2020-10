Am Montag, 05.10.2020, gegen 11:00 Uhr kam es im LIDL-Markt in Salmtal zu einem Taschendiebstahl im Kassenbereich.

Der 64-jährigen Geschädigten wurde die Geldbörse zunächst unbemerkt aus der Jackentasche entwendet. In diesem Zusammenhang ist eine männliche, dunkel gekleidete Person im Kassenbereich aufgefallen, welche als ca. 1,70 m groß, 45-50 Jahre alt und von schmaler Statur beschrieben wird. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht?



