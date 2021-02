Diebstahl einer Geldbörse

Am heutigen Vormittag befand sich eine 73-jährige Dame in einem Supermarkt.

Ihre Handtasche hatte sie geöffnet im Einkaufswagen abgestellt. Erst als sie Ihren Einkauf an der Kasse bezahlen möchte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war.



Die Polizei rät dringend von solchem Verhalten ab. Tragen Sie Wertgegenstände -nicht nur beim Einkauf- immer eng am Körper oder in einer geschlossenen Tasche.



