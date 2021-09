Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen; Zeugenhinweise gesucht!

Hierbei stand ein Fahrzeug im Teichweg und das andere in der Sulzbacher Straße. Beide Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen. Der Täter konnte so einen Laptop (Marke unbekannt, Wert circa 600 Euro), ein Samsung Smartphone (Typ unbekannt) und 10 Euro Bargeld entwenden.

Die Auswertung einer durchgeführten Spurensuche steht noch aus.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Abschließend noch einmal der Hinweis: Schließen sie ihr Fahrzeug auf jeden Fall immer ab; egal wo und egal wie lange sie es abstellen bzw. verlassen!



