Diebstahl aus Traktor

Wittlich (ots). Im Zeitraum von Mittwoch, den 26.05.2021, 18:00 Uhr bis zum Donnerstag, den 27.05.2021, 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch beschädigen der Umzäunung Zutritt zu einem Firmengelände in der Dr.-Oetker-Straße in 54516 Wittlich. Dort entwendeten die Täter ein Display Command Center 4200 im Wert von ca. 3800,- Euro aus dem Führerhaus eines Traktors.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Wittlich, Tel.: 06571/95000 oder kiwittlich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



