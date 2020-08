Im Tatzeitraum von vermutlich Donnerstag dem 13.08.2020 bis Donnerstag dem 28.08.2020 gegen 07:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Hinterhofes der Koblenzer Straße 13 in 54584 Jünkerath die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines dort abgestellten PKW Mercedes GL eingeschlagen.

Durch bislang unbekannte Täter wurden aus dem Inneren des Fahrzeugs hochwertige Fahrzeugteile entwendet.



Zeugen, die verdächtigte Personen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Koblenzer Straße in Jünkerath bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder über E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell