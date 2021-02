Wildretter/-berger (ein Metallkorb zum Aufschrauben auf eine Anhängerkupplung), welcher auf einem Hofgelände in der Ortslage Schüller abgelegt war, entwendet.



Dieser Metallkorb wird überwiegend von Jägern bei der Jagdausübung verwendet.



Sachdienliche Hinweise bzgl. des Täters/der Tat sind an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de



