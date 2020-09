Hochstetten-Dhaun, St

Diebstahl

Hochstetten-Dhaun, St. Johannisberg (ots) – Am 05.09.2020 wurde der Diebstahl eines Hinweisschildes samt Befestigungspfostens am Skywalk in St. Johannisberg festgestellt und seitens der Gemeinde am heutigen Tag der Polizei gemeldet.