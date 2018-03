Die weiteren Programmpunkte im Überblick

Die Tänzerinnen der WF-Thunder (Leitung: Jessica Trautmann und Lilia Leonhard-Trautmann) präsentierten einen schwungvollen Gardetanz. Die WF-Jockelcher (Leitung: Sabine Ehry und Rosi Lewisch) begeisterten das Publikum mit dem Klassiker „Der Zauberlehrling“. Die Las Chicas (Leitung: Ina Wachner) zeigten eine gefühlvolle Choreografie zum Thema Mut.

Daniela Hermes machte einen Abstecher in die Welt der Wahrsagerei und traf dabei unter anderem auf Boris Becker („Ob der sich mich überhaupt leisten kann“), Brad Pitt und Helene Fischer. Auch wieder dabei waren Peter Lewisch als kalauernder Frisör und seine zwei Kunden Phil Kirkland und Pablo Niebergall. Unterstützt wurde er von der neuen Aushilfe Patricia Parlow. Beispiele? „Was mach ich mit deinem Pony?“ – „Das will ich behalten.“ – „Dann pack ich's ein.“ Oder: „Alkohol löst keine Probleme.“ – „Das tut Milch auch nicht.“ Stimmgewaltig: Alex Pereira sang unter anderem „I'm so Excited“. Die Hofsänger boten Stimmungshits auf hohem Niveau. „Sie sind das Rückgrat der Weisse Fräck“, weiß Pfaff. Seit 68 Jahren ist die Gruppe aktiv. Dafür gab es den Presseorden des „Oeffentlichen“. Die WF-Girls (Leitung: Tina Kiese) boten einen schmissigen Gardetanz. Zuletzt: WF-Musiker Alexander Mohnfeld brachte mit seinen Stimmungsrunden die Gäste in Schwung. hg