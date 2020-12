Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 08:07 Uhr

SP-X/München. Traditionell beginnt bei BMW Motorrad das Modelljahr 2021 bereits Anfang August des Vorjahres. Daran ändert sich auch im Corona-Jahr 2020 nichts. Alle 30 in der neuen Preisliste aufgeführten Modelle erfüllen nun die Vorschriften der ab dem Jahreswechsel in Kraft tretenden Homologationsnorm Euro 5. Da die Mehrwertsteuer auf den Nettopreis derzeit nur 16 statt zuvor 19 Prozent beträgt, ergeben sich für alle Modelle neue Preise, die in Abhängigkeit von den Ausstattungs-Änderungen zum Teil niedriger, teils aber auch höher liegen als vor dem 1. Juli 2020. Die Preisspanne reicht von 5.039,67 Euro für die einzylindrige G 310 R bis zu 27.401,35 Euro für die K 1600 Grand America mit dem Sechszylinder-Reihenmotor. Die noch in diesem Jahr erhältliche neue BMW R 18 in der Modellversion „First Edition“ steht mit 22.225,31 Euro in der Preisliste. Der Basispreis des für die Kunden interessantesten und für BMW wichtigsten Motorrads, der Reiseenduro R 1250 GS, liegt aktuell bei 16.035,29 Euro.

Inhaltlich stellt BMW die Weichen auf Logik; bei den Ausstattungslinien wird der Begriff „Style HP“ durchweg durch „Style Sport“ ersetzt. So heißt auch der bisherige HP-Endschalldämpfer nun Sportschalldämpfer. Die tiefgreifendsten Änderungen im Ausstattungsumfang gibt es bei den vier Modellen der K-Baureihe mit dem 1,6 Liter-Sechszylindermotor: Die Rückfahrhilfe und das adaptive Kurvenlicht gehören jetzt, wie auch die Reifendruckkontrolle und das Tagfahrlicht, zum serienmäßigen Lieferumfang. Bereits vor der für Mitte September geplanten Präsentation der neuen BMW R 18 mit dem 1,8 Liter-Boxermotor ändert der Hersteller den Umfang einer Sonderausstattungsposition: Wer die Temporegelung ordert, erhält nun automatisch auch einen Lenkungsdämpfer. Bei allen anderen Modellen ändern sich hauptsächlich die Farben und kleinere Ausstattungsumfänge.

Ulf Böhringer/SP-X