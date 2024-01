Plus Die Verkehrszeichenerkennung – Wie funktioniert eigentlich? Es ist nicht immer leicht, über die aktuell geltenden Tempolimits in jeder Situation den Überblick zu behalten. Ein wachsames Auge im Auto kann helfen. Von Mario Hommen, SP-X

SP-X/Köln. Seit den späten Nullerjahren wächst das Angebot an Pkw mit Assistenz-Paketen, die unter anderem auch Erkennungssysteme für Verkehrszeichen bieten. Zunächst gingen Premiumhersteller wie Mercedes mit dem geschärften Blick für den Schilderwald an den Start. Mittlerweile wird die Technik von fast allen Marken und in allen Klassen angeboten. Der Clou: ...