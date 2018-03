BHKW Flohr: Zur GmbH gehören drei Kraftwerke, darunter das in Neuwied. Sie verwerten ungefähr 200 000 Tonnen Altholz im Jahr.

F&S Tank-Service: An der Tankstelle, zu deren Kunden die Stadtwerke Neuwied und die Mittelrhein-Verkehrs-Betriebe zählen, werden im Jahr circa fünf Millionen Liter Kraftstoff abgegeben.

Flohr Rest- & Gebrauchtholzhandels GmbH: In 120 Containern werden Althölzer aus der Region zur Verwertung im Biomassekraftwerk gesammelt.

Außerdem ist die Unternehmensgruppe an vier weiteren Gesellschaften beteiligt: Ihr gehören 25 Prozent der Marina Neuwied GmbH, die den hiesigen Jachthafen zum Wohngebiet entwickeln will. 33 Prozent gehören ihr von der NHKW Flohr GmbH und der ERV Energetische Reststoff Verwertungs Projekt GmbH sowie 50 Prozent von der K & E Grundbesitz Verwaltungs UG. Letztere betreibt die Reitanlage in Oberbieber.