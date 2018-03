Die Tagesordnung im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung

Aus unserem Archiv

Im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung steht unter anderem ein Antrag der Freien Wähler Mayen (FWM) zum Thema „Sicherheit und Ordnung von städtischen Parkflächen“ auf der Tagesordnung. Die FWM haben die Stadtverwaltung darum gebeten, in der Sitzung über den Sachstand zur Parksituation am Hundeplatz Kelberger Straße/Erlenstraße zu informieren. Weitere Erläuterungen zu diesem Antrag hat der FWM-Vorsitzende Hans-Georg Schönberg für die Ratssitzung angekündigt. Darüber hinaus soll der Stadtrat die Übertragung eines Haushaltsansatzes zur Sanierung der Marktstraße aus dem vergangenen Jahr in den aktuellen Etat beschließen. Auch eine Einwohnerfragestunde ist zu Beginn der Ratssitzung vorgesehen. hrö