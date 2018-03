Die Stromer werden größer – Meistverkaufte Elektroautos 2017

Die Elektroauto-Bestseller beschränken sich nicht mehr vor allem auf die Kleinwagenklasse. Ein Vorreiter ist in diesem Jahr nur noch gerade so dabei.

Auf Platz 5 der sparsamsten E-Autos in Deutschland: Renault ZOE mit einem Normverbrauch von 13,3 kWh auf 100 Kilometer

25.056 Autos mit Elektroantrieb hat das Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr registriert. Besonders gerne haben E-Auto-Käufer auch 2017 bei kleinen Autos zugeschlagen. In den Top Ten der meistverkauften E-Mobile finden sich aber auch mehrere Fahrzeuge jenseits der Kleinwagenklasse.

Mit 4.322 Zulassungen liegt der Kleinst-Stromer Renault Zoe erneut vorn. An zweiter Stelle kommt mit 3.026 Fahrzeugen die elektrische Version des kompakten VW Golf. Das knappe Rennen um Platz drei entscheidet der Smart Fortwo (2.987) für sich, vor dem Mini-Van Kia Soul (2.933). Erst auf Rang fünf folgt der BMW i3 (2.791). Mit Tesla Model S (2.241) und Model X (1.090) auf den Plätzen sechs und sieben haben es auch zwei Oberklasse-Modelle in die Top Ten geschafft. Platz neun belegt die Elektro-Version des VW UP (1.07), auf Rang neun liegt wiederum ein Kompaktmodell, die elektrische Variante des Hyundai Ionic (881).

Das meistverkaufte Elektroauto der Welt, der Nissan Leaf, findet sich 2017 gerade so in den Top Ten wieder, mit 841 Neuzulassungen auf Platz zehn. Der Rückgang der Verkäufe dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Japaner jüngst ein neues Modell, unter anderem mit deutlich mehr Reichweite auf den Markt gebracht haben, das hierzulande erst jetzt erhältlich ist.

Hanne Schweitzer/SP-X