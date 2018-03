Sechs Landkreise und drei kreisfreie Städte sollen bis Ende 2018 den Einsatz einer modernen Version der Gemeindeschwester erproben:

in der Vorderpfalz der Landkreis Südliche Weinstraße in Kooperation mit der Stadt Landau, für die Westpfalz der Landkreis Kaiserslautern in Kooperation mit der Stadt Kaiserslautern, für die Region Mittelrhein die Stadt Koblenz, für ...