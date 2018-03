Die SG Niederbreitbach siegt erneut klar und dominiert die Liga

Kein Teaser vorhanden

FV Rheinbrohl – FC Waldbreitbach 0:1 (0:0). "Das ist eine verdiente Niederlage. Die wahnsinnige Hitze hat meinen Spielern mächtig zu schaffen gemacht", kommentierte FVR-Coach Stefan Löffler. WFC-Trainer Wolfgang Weidenbrück zeigte sich nach dem knappen Auswärtssieg sehr erfreut: "Wir haben gut gestanden, clever gekontert und hatten mehr Tormöglichkeiten. Drei Stammspieler haben mir gefehlt, dennoch haben wir diese Partie verdient gewonnen. Ein besonderes Lob gilt unserem erst 19-jährigen Torwart Florian Walgenbach." Zuschauer: 50; Tor: 0:1 Tobias Schmitz (86.); Besonderheit: FVR-Torwart Patrick Guthart pariert einen Foulelfmeter von Waldbreitbachs Wolfgang Hertling (65.).

CSV Neuwied – TSG Irlich 1:6 (1:1). "Mein Kader war gegen Irlich mehr als dezimiert. Am Ende hatte ich Angst, nur mit neun Akteuren auf dem Platz zu stehen", resümierte CSV-Trainer Micky Vlajnic. Deutlich unterlag sein verletzungsgebeuteltes Team vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger Irlich: "Wir haben die Partie vernünftig geführt. In dieser Höhe geht der Erfolg auch in Ordnung. Wir sind zufrieden", kommentierte TSG-Abteilungsleiter Marco Gilles. Zuschauer: 85; Tore: 0:1 Boban Djukovic (30.), 1:1 Viktor Giesbrecht (41.), 1:2 Sven Kohl (51.), 1:3 Jonas Krämer (54.), 1:4 Sandro Herzog (70.), 1:5 Philipp Wenzelmann (72.), 1:6 Sandro Herzog (88.).

SV Windhagen – VfL Neuwied 1:4 (0:2). "Wenn wir in der ersten Halbzeit konsequenter am gegnerischen Tor gewesen wären, hätte der Auswärtssieg höher ausgesehen", sagte VfL-Coach Peter Kröner. Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Stephan Eismann (10.), 0:2 Christian Becker (44.), 1:2 Stephan Reuschenbach (55.), 1:3 Dominik Fleuth (85.), 1:4 Spartak Safer (90.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Holger Buchner (VfL Neuwied) wegen Meckerns und Foulspiels (86.).

Vatanspor Neuwied – SSV Heimbach-Weis 0:6 (0:1). "Die Partie war ordentlich. Unser Torwart Dennis Pöttgen musste im gesamten Spiel nur zwei Mal eingreifen. Wir sind froh, nach zwei Unentschieden zum Saisonstart jetzt endlich einen Dreier gelandet zu haben", sagte SSV-Co-Trainer Michael Eifler. Zuschauer: 50; Tore: 0:1, 0:2 Marco Kappelmaier (12., 51.), 0:3 Christian Saatmann (56.), 0:4 Marco Kappelmaier (67.), 0:5 Dennis Marschke (75.), 0:6 Pascal Lohrum (85.).

SG Melsbach/Niederbieber – SG Wiedtal Niederbreitbach 0:3 (0:0). "Aufgrund der zweiten Halbzeit hat sich Niederbreitbach diesen Sieg verdient. Anfangs konnten wir noch gut mithalten. Wahrscheinlich war der Handelfmeter kurz nach dem Wiederanpfiff entscheidend für unsere Niederlage", sagte SGM-Pressesprecher Holger Klein. Zuschauer: 200; Tore: 0:1 Christian Weißenfels (50., Hand-elfmeter), 0:2, 0:3 Johannes Noll (68., 70.).

FV Engers II – SV Leutesdorf 5:0 (4:0). "Ich bin mit der Leistung der Mannschaft absolut zufrieden. Es ist ein verdienter Sieg. Ich denke, auch die Höhe des Ergebnisses passt", kommentierte FVE-Trainer Carsten Hanner. Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Adrian Dott (3.), 2:0 Kevin Bersch (31.), 3:0 Adrian Dott (37.), 4:0 Kevin Bersch (40.), Andre Jean Francois (89.).

Von unserem Mitarbeiter

Uwe Lederer