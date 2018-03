Die SG Alpenrod muss in Roßbach zur Partie "Grand ohne Vier" antreten

Kein Teaser vorhanden

Foto: Marco Rosbach

SG Mündersbach/Roßbach – SG Alpenrod-Lochum/Nisteral/Unnau. Nach dem zumindest vom Ergebnis her gelungenen Saisonauftakt beim 1:0-Erfolg Mitte der Woche bei der SG Meudt ist sich Mündersbachs Trainer Helmut Meuer sicher, dass seine Mannschaft "noch einige Wochen braucht", um richtig in Tritt zu kommen. Der SG Alpenrod zollt der 59-Jährige zwar das Prädikat "unangenehm", doch mit dem zweiten Sieg in Folge könnten die Gastgeber laut Meuer "den kommenden Aufgaben gelassener entgegensehen". Mit einer 2:2-Punkteteilung wie in der vergangenen Spielzeit könnten diesmal wohl besonders die Gäste leben, denn der SG Alpenrod fehlen urlaubsbedingt vier Stammkräfte, die Trainer Guido Wörsdörfer ersetzten muss. Dennoch traut Wörsdörfer seiner Elf beim "Grand ohne Vier" durchaus einiges zu und will die Heimreise nicht ohne Zählbares antreten. Zur Begegnung in Roßbach sagt der ehemalige Torhüter: "Das ist natürlich ein personeller Engpass für uns, sodass unser Spiel wohl erst mal defensiv ausgerichtet sein wird."

VfL Hamm – FC Niederroßbach. Dank des fulminanten 4:0 gegen die SG Alsdorf darf das Saisondebüt der Mujakic-Elf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Auf den FC Niederroßbach wartet nun allerdings beim Ex-Oberligisten trotz dessen 0:2-Auftaktniederlage in Weyerbusch ein wesentlich größeres Kaliber. Dementsprechend vorsichtig äußert sich auch Niederroßbachs Trainer Nihad Mujakic zur Partie in Hamm: "Wir fahren mit dem Ziel, einen Zähler zu holen, nach Hamm. Anders als die SG Alsdorf werden die Hämmscher mehr investieren."

VfB Wissen – SG Herschbach/Girkenroth/Salz. Gut aus den Startlöchern gekommen ist auch die Gäste-Elf von Trainer Thomas Meuer mit dem doch etwas überraschenden 3:2-Sieg gegen den SV Niederfischbach. In Wissen soll nun die nächste Überraschung gelingen, um schon frühzeitig zu Saisonbeginn das Punktesammeln fortzusetzen. "Die ersten drei Punkte haben wir schon. In Wissen steht uns sicherlich eine schwerere Aufgabe als gegen Niederfischbach bevor. Da wird mit Sicherheit etwas Anderes auf uns zukommen. Vielleicht können wir den einen oder anderen Konter setzen und am Ende einen Zähler mitnehmen", hofft Meuer.

Von unserem Mitarbeiter Horst Fechtner