Plus Koblenz

Die Seine und der Schlag ins Wasser – Paris wird seinen Daueraufreger nicht los

i Ab geht es in die Seine für die Triathleten. Nur selten war die Wasserqualität des Flusses in den Olympiatagen zum Schwimmen geeignet. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Eröffnungsfeier mit dem Laser-Spektakel am Eiffelturm und dem in einem Ballon aufsteigenden olympischen Feuer war ein erster Fingerzeig dafür, was diese Olympischen Spiele in erster Linie erzeugen sollen: Bilder, die bleiben!