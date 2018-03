Die Region Westerwald-Nord sichert sich drei Rheinland-Titel

Kein Teaser vorhanden

In der A-Klasse der Männer fehlten die besten Spieler der Region. Andreas Greb, Yannick Schneider, Steffen Rosenthal, Christian Köhler, Yannic Müller und Thomas Becker werden am 24. September in Mülheim-Kärlich ebenso an den Start in der S-Klasse gehen wie Franziska Buchner bei den Frauen. So dominierten in der A-Klasse die Spieler aus der Region Koblenz-Neuwied. Bester Spieler aus der Region Westerwald-Nord war Robin Ennenbach von der SG Westerwald auf Platz sechs vor Chris-Adrian Pfeiffer (FSV Kroppach), Bernd Kohlhas (TTC Höchstenbach) und Moritz Beib (SF Nistertal).

In der B-Klasse der Männer war ein Neuling bester Spieler aus dieser Region. Nico Strasser vom TuS Weitefeld/Langenbach, der erst seit kurzem für diesen Verein spielt, belegte Platz fünf vor Thomas Gas (TTC Alexandria Höhn) und Torsten Wenske, ebenfalls vom TuS Weitefeld/Langenbach.

In der C-Klasse der Männer ging dann der erste Titel an den Westerwald. Frank Peter vom FSV Kroppach, der in der vergangenen Saison noch in der ersten Mannschaft spielte, gewann die Rangliste mit 5:0-Siegen in der Endrunde vor Lennardt Söhngen von der SG Westerwald. Auch Stefan Imhäuser vom SV Alsdorf auf Platz fünf und Philipp Pearce (SF Nistertal) auf Platz sechs schnitten überdurchschnittlich gut ab.

Einen Doppelsieg feierte die Region in der D-Klasse der Männer: Der große Favorit Matthias Hudel von der SG Westerwald setzte sich mit 4:1-Siegen vor Tobias Brück vom VfB Wissen (3:2) durch. Auch Dorian Schumacher von der ASG Altenkirchen auf Platz acht und Daniel Jakob von der SG Westerwald auf Rang zehn platzierten sich unter den besten zehn Teilnehmern.

In der Frauen-A-Klasse überzeugte Anna Maria Kosak vom TuS Weitefeld/Langenbach einmal mehr. Sie verpasste den Titel bei Punktgleichheit mit Sonja Engeln (SV Wolfsfeld) nur aufgrund des knapp schlechteren Satzverhältnisses (16:5 gegenüber 15:6). Anna Lena Schmidt (TTF Oberwesterwald) belegte Platz sechs.

In der B-Klasse der Frauen war Christiane Kaiser (RSV Girkenroth) in der Endrunde nicht zu schlagen. Ihre Vereinskameradin Kornelia Braun belegte Platz drei. ng