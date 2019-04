Generationenübergreifend

Die Pokémon-EM – Ein Turnier für die ganze Familie

Das Publikum bei E-Sport-Turnieren sieht oft so aus: Anfang 20, weiß, männlich. Auch viele Teilnehmer und Besucher der Europameisterschaften in Pokémon fallen in dieses Raster – aber Pokémon ist für alle da.

29.04.2019, 12:11 Uhr Lesezeit: 2 Minuten