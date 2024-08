Die nächsten Termine

Nächster Blutspendetermin im Rhein-Lahn-Kreis ist schon heute, Dienstag, 20. August, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr im Seniorenzentrum Lahnblick (Lahnstraße 70) in Bad Ems.

Weiter geht es am Montag, 26. August, zwischen 16 und 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Langenscheid.

Am Dienstag, 3. September, folgt der nächste Blutspendetermin von 16 bis 20 Uhr in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in Diez.

Am Dienstag, 10. September, können zwischen 16 und 20 Uhr Blutspenden in der Sporthalle der Marksburgschule in Braubach abgegeben werden.

Es folgt ein Termin am Montag, 23. September, von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle Lahnstein.

Der DRK-Blutspendedienst West bietet täglich bis zu 50 Blutspendetermine an.

Detaillierte Informationen und die Möglichkeit, einen persönlichen Termin zur Blutspende zu vereinbaren, finden sich zentral unter www.blutspende.jetzt oder telefonisch (kostenfrei) unter der Nummer 0800/119 49 11. Am Tag der Spende sollten Spender viel trinken, etwas gegessen haben und einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis/Führerschein) mitbringen. Selbst bei hohen Außentemperaturen steht einer Blutspende nichts entgegen. red