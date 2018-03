Die Mom-Jeans hat eine Bauch-weg-Garantie

Aus unserem Archiv

Mode kommt und geht in Zyklen. Zurück ist in diesem Jahr die Mom-Jeans. Mit hoher, verengter Taille und Hosenbeinen in Karottenform wird sie von vielen Frauen kritisch beäugt. Doch die Hose kann in Kombination mit lockeren Blusen und Hemden ein Hingucker sein.