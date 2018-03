Die Mischung soll's auch diesmal machen

Kein Teaser vorhanden

Damian Roßbach und die 05-Amateure wollen im dritten Spiel den ersten Sieg.

Foto: Bernd Eßling

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt ihr Auftaktspiel zu Hause gegen die TSG Hoffenheim mit 0:5 verloren und lag bei Eintracht Trier zur Halbzeit mit 0:2 zurück. "Aber dann hat die Mannschaft gezeigt, dass sie weiter ist, als befürchtet", sagt der Coach. Der Lohn der starken zweiten Halbzeit im Moselstadion war ein 2:2. "Ein Punkt, der aber nur Wertbestand hat, wenn wir auch am Samstag punkten."

Zu Gast am Bruchweg wird dann der SC Pfullendorf sein, ein schon zu einstigen (drittklassigen) Regionalliga-Süd-Zeiten unbequemer Gegner (Anstoß: 14 Uhr). In die aktuelle Saison ist die Mannschaft aus der Nähe des Bodensees nur unwesentlich besser hineingekommen als die 05-Amateure: Einer 0:3-Niederlage in Eschborn folgte ein 0:0 gegen den SC Freiburg II.

"In diesem Spiel gelten wir jetzt als Favorit", sagt Martin Schmidt. "Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, den Gegner nur an seinen Resultaten zu messen."

Denn, das hat der Schweizer bei seinen Videoanalysen festgestellt, in Eschborn habe sich der SCP einen offenen Schlagabtausch mit dem Aufsteiger geliefert, sei dann aber ausgekontert worden. "Daheim waren sie defensiv absolut stabil", berichtet Schmidt. "Die Freiburger, die eine Woche zuvor noch ein Offensivspektakel abgezogen hatten, haben sich ständig festgelaufen." Und bei ihren Kontern erspielten sich die Pfullendorfer einige Großchancen. "Wenn die gut stehen, sind sie nach Balleroberungen und schnellem Umschalten mit ihren Spitzen Marc Kuczkowski und Marcel Schmidt unberechenbar. Das wird eine richtige Hürde."

In den Trainingseinheiten unter der Woche hat Martin Schmidt sich allerdings nicht am kommenden Gegner orientiert, sondern "an den Aufgaben gearbeitet, die uns in den beiden ersten Spielen gestellt worden sind". Sprich: defensive Stabilität, um nicht allwöchentlich solche Gegentore zu kassieren wie gegen Hoffenheim II und in Trier, und Angriffsauslösung, um mit Ball gefährlicher und effektiver zu werden.

Die erste Halbzeit von Trier habe noch einmal vor Augen geführt, dass die Mannschaft und er noch viel Arbeit vor sich hätten", sagt Schmidt, stellt allerdings auch fest, "dass wir, wenn wir emotional sind, den Gegner aggressiv anlaufen und Tore schießen wollen, schon weiter sind". Dazu habe sicherlich auch die Kaderzusammenstellung beigetragen. Waren die Amateure zu Saisonbeginn noch weitestgehend auf sich alleine gestellt, standen in Trier auch Spieler wie Benedikt Saller, Petar Sliskovic oder Yunus Malli auf dem Platz. "Diese Mischung hat's ausgemacht, dass wir die erste Halbzeit wegstecken konnten", glaubt Schmidt. Die erfahreneren Akteure hätten gerade mehr Druck und mehr Kraft mitgebracht, um dem scheinbar verlorenen Spiel noch einen Punkt abzutrotzen.

Das ist insofern ein gutes Zeichen, weil Schmidt am Samstag über einen weitgehend identischen Kader zur Verfügung haben wird. Shawn Parker kommt noch hinzu. Dabei herauskommen soll der erste Dreier in dieser Spielzeit.

Peter H. Eisenhuth